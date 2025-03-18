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В Британии посадили учительницу за совращение 14-летнего школьника

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

В Великобритании 33-летнюю учительницу приговорили к двум годам тюрьмы за совращение 14-летнего школьника. Об этом сообщает Daily Mirror.
Расследование против педагога, являющейся матерью двоих детей, стартовало весной прошлого года. Как оказалось, в период с 1 марта по 17 мая она общалась с потерпевшим ради сексуального удовлетворения, а также вступала с ним в половой контакт.

Все началось с переписок между женщиной и подростком, когда у последнего были некие неприятности. Уже дальше педагог стала отправлять школьнику свои откровенные фотографии.

Женщина оставляла потерпевшего после уроков, а еще отпрашивала его у матери. В одном из случаев обвиняемая занялась сексом с подростком в машине.

В дальнейшем школьник рассказал обо всем матери. Та обратилась в полицию, после чего учительницу арестовали. При этом она сама обвинила ученика в изнасиловании, но уже в октябре во всем созналась.

Суд приговорил женщину к двум годам колонии. К тому же ей запретили любую преподавательскую деятельность, а еще запретили в течение пяти лет заниматься любой работой с детьми.

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Под Красноярском сын бизнесмена до смерти избил подростка, желавшего разоблачить его отца
В Чунояре сын бизнесмена до смерти избил юношу, желавшего разоблачить его отца
17 марта 2025, 20:59

Фото: iStock/Backiris

Следователи поставили точку в расследовании уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Красноярского края, который 17 лет назад до смерти избил подростка, желавшего разоблачить его отца-предпринимателя. Об этом официальный представитель регионального управления Следственного комитета РФ Юлия Арбузова сообщила в беседе с «Лентой.ру».
По версии следствия, трагедия произошла в селе Чунояр. Молодой человек работал у местного крупного лесозаготовителя. Однако в какой-то момент он не заплатил юноше за работу, поэтому тот решил пойти в полицию и разоблачить предпринимателя, занимающегося незаконной рубкой леса.

Однако подростка поспешил остановить 17-летний сын бизнесмена. Юноши поссорились и в ходе драки наследник предпринимателя жестоко избил бывшего работника отца. От полученной черепно-мозговой травмы парень скончался.

Лишь спустя 17 лет сын бизнесмена был задержан. Ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса России о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть по неосторожности. 35-летний житель Красноярского края полностью признал свою вину.

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«Расчленение не было задумано заранее – всё пошло не по плану»: раскрыты новые подробности убийства экс-мэра Самары Тархова
Писатель Иванец: расчленение экс-мэра Самары Тархова не было запланировано
17 марта 2025, 18:42

Виктор Тархов (фото: РИА Новости/Юрий Стрелец)

Андрей Малахов продолжает следить за ходом расследования убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Внучка чиновника созналась в расправе над родственниками, однако их расчленённые тела так и не были найдены.
На программу «МАЛАХОВ» пришёл писатель Олег Иванец, который издал серию книг «Бандитская Самара». Он был лично знаком с Тарховым и знает о том, что происходило в его семье. Мужчина подтвердил историю про «грузинский след» в деле. Есть сведения, что Екатерина Бельская (Тархова) познакомилась с двумя мужчинами и женщиной в Тбилиси, которые и надоумили её совершить преступление.

«По моим данным убийства не предполагалось. Основной упор – хотели стариков опоить и одурманить. Благодаря этому затем заставить подписать документы. Но все пошло не по плану. Екатерина сама в шоке от этого. Один подельник вел дистанционно все и отдавал команды, что делать. Расчленение – он объяснял все дистанционно, это не было продумано заранее», – подчеркнул Иванец.
Также писатель рассказал об отношениях в семье убитого экс-мэра Самары. Тархов был человеком, который умел дружить с теми, с кем нужно. А вот его дочь и внучка были совершенно другими. Дочь Людмилу все очень любили – у неё были три джипа охраны, всё её желания сразу же исполнялись, а местные бандиты были её друзьями. А вот внучку Екатерину никто не любил – её угнетали и игнорировали.

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#мужчина
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#самарская область
#мэр
#расследование
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Обнаружено тело финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой, пропавшей год назад
В Улан-Удэ полицейские обнаружили тело пропавшей в прошлом году Сэсэг Буиновой
17 марта 2025, 18:00

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Финалистка конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова пропала прошлой весной. Сегодня стало известно, что тело 30-летней девушки обнаружили в пустом гараже.
Сотрудники полиции нашли её тело в одном из микрорайонов Улан-Удэ. В смотровой яме одного из заброшенных гаражей были обнаружены останки двух тел, засыпанные землёй. По предварительным данным, это пропавшие Буинова и её знакомый 26-летний Стас Норбоев.

В региональном МВД подчеркнули, что личности будут установлены после проведения генетической экспертизы в экспертно-криминалистическом центре.

Напомним, что участница конкурса красоты пропала 11 апреля 2024 года. После встречи с подругами девушка отправилась на парковку, где встретилась с Норбоевым. Молодые люди около двух часов сидели в автомобиле, после чего к ним подсел неизвестный мужчина. Вскоре компания уехала в неизвестном направлении.

Спустя три дня полицейские обнаружили автомобиль со следами крови Буиновой в салоне. Позже на пустыре нашли колготки девушки и куртку с водительскими правами на имя Норбоева.

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В Петербурге композитор обстрелял дом фронтмена группы Otto Dix

Женщина расправилась с приятелем и сделала суп для бездомных из его пениса
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#девушка
#убийство
#бурятия
#исчезновение
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В Петербурге композитор обстрелял дом фронтмена группы Otto Dix
Mash на Мойке: дом фронтмена Otto Dix атаковал вооружённый экс-композитор группы
17 марта 2025, 17:21

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Дом фронтмена петербургской группы Otto Dix атаковал вооружённый пистолетом бывший композитор коллектива. Агрессор был близким другом барабанщика из INTERIO, который прошлой осенью расчленил и растворил в кислоте свою девушку.
Как рассказал в беседе с Telegram-каналом «Mash на Мойке» Михаил, более известный как Михаэль Драу, атаковавший его дом композитор состоял в группе четыре года. Всё это время музыкант постоянно употреблял наркотики, срывал концерты и сроки. В итоге было принято решение найти ему замену.

Это, конечно же, не понравилось композитору, который решил отомстить коллективу. Он выложил в общий доступ сырой альбом Otto Dix. Но этим он ничего не добился, потеряв к тому же 130 тысяч рублей, которые по судебному иску были выплачены им Михаэлю.

После этого агрессор набрал собственный коллектив, куда также вошёл барабанщик, впоследствии расчленивший свою возлюбленную. Несмотря на работу в новой группе, музыкант не оставлял попыток отомстить Драу. В 2023 году он пытался сломать дверь его квартиры, а накануне нагрянул к нему домой с пистолетом и начал стрелять по окнам. После он проник в парадную, сломал замок в двери Михаэля и скрылся. Всё происходящее снимала на видео его спутница.

После случившегося Михаэль подал заявление в полицию.

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#наркотики
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Женщина серьёзно пострадала после прорыва трубы с горячей водой в Москве
17 марта 2025, 14:47

Фото: istockphoto/Ian_Redding

В столичном районе Медведково произошёл прорыв трубы с горячей водой. В результате аварии на участке теплотрассы на улице Полярников пострадала 50-летняя женщина.
В момент чрезвычайного происшествия женщина шла по тротуару, сообщает телеграм-канал SHOT. Вырвавшаяся струя горячей воды окатила её, в результате чего прохожая получила ожоги.

В районе прорыва теплотрассы припаркованы десятки автомобилей. Место их стоянки буквально заволокло паром. Автовладельцы не спешат убирать свои машины, рискуя остаться без резины на колёсах, которую кипяток может просто расплавить. Но сделать это совсем не просто: к автомобилям сложно подобраться из-за разлившейся горячей воды.

Причину разгерметизации трубы и последующего выброса горячей воды предстоит выяснить техническим специалистам. Движение по проходящим по Полярной улице трамвайным путям в настоящее время перекрыто. По последним данным, количество пострадавших из-за аварии теплосети увеличилось до двух человек.

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