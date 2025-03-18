В Британии посадили учительницу за совращение 14-летнего школьника

Следователи поставили точку в расследовании уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Красноярского края, который 17 лет назад до смерти избил подростка, желавшего разоблачить его отца-предпринимателя. Об этом официальный представитель регионального управления Следственного комитета РФ Юлия Арбузова сообщила в беседе с «Лентой.ру».