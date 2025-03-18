В Британии посадили учительницу за совращение 14-летнего школьника

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В Великобритании 33-летнюю учительницу приговорили к двум годам тюрьмы за совращение 14-летнего школьника. Об этом сообщает Daily Mirror.
Расследование против педагога, являющейся матерью двоих детей, стартовало весной прошлого года. Как оказалось, в период с 1 марта по 17 мая она общалась с потерпевшим ради сексуального удовлетворения, а также вступала с ним в половой контакт.
Все началось с переписок между женщиной и подростком, когда у последнего были некие неприятности. Уже дальше педагог стала отправлять школьнику свои откровенные фотографии.
Женщина оставляла потерпевшего после уроков, а еще отпрашивала его у матери. В одном из случаев обвиняемая занялась сексом с подростком в машине.
В дальнейшем школьник рассказал обо всем матери. Та обратилась в полицию, после чего учительницу арестовали. При этом она сама обвинила ученика в изнасиловании, но уже в октябре во всем созналась.
Суд приговорил женщину к двум годам колонии. К тому же ей запретили любую преподавательскую деятельность, а еще запретили в течение пяти лет заниматься любой работой с детьми.
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Все началось с переписок между женщиной и подростком, когда у последнего были некие неприятности. Уже дальше педагог стала отправлять школьнику свои откровенные фотографии.
Женщина оставляла потерпевшего после уроков, а еще отпрашивала его у матери. В одном из случаев обвиняемая занялась сексом с подростком в машине.
В дальнейшем школьник рассказал обо всем матери. Та обратилась в полицию, после чего учительницу арестовали. При этом она сама обвинила ученика в изнасиловании, но уже в октябре во всем созналась.
Суд приговорил женщину к двум годам колонии. К тому же ей запретили любую преподавательскую деятельность, а еще запретили в течение пяти лет заниматься любой работой с детьми.
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Иван Мусатов