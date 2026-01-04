Школьник насмерть замерз в новогоднюю ночь под Волгоградом

04 января 2026, 19:03

Бастрыкину доложат по делу о смерти 15-летнего подростка в Волгоградской области

Фото: istockphoto/blinow61

В Волгоградской области выясняют обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который исчез в новогоднюю ночь. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе СК России.