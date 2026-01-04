Школьник насмерть замерз в новогоднюю ночь под Волгоградом
В Волгоградской области выясняют обстоятельства смерти 15-летнего подростка, который исчез в новогоднюю ночь. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе СК России.
Тело школьника с признаками переохлаждения нашли утром 1 января в одном из сел региона. Руководитель областного управления СК Василий Семёнов представит доклад о ходе расследования уголовного дела председателю ведомства Александру Бастрыкину.
Как пишет V1.ru, подросток пропал 31 декабря в селе Завязка Киквидзенского района. В тот вечер молодежь проводила время в местном клубе, после чего он домой не вернулся.
По словам источника издания, сначала мать пыталась разыскать сына самостоятельно — обращалась к одноклассникам и соседям, затем о пропаже сообщили в полицию. К поискам подключились жители села: проверяли заброшенные постройки, однако выяснилось, что подросток замерз совсем недалеко от своего дома.
Отмечается, что он воспитывался в полной и благополучной семье.
