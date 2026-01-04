Возвращавший пациентов с того света знаменитый врач погиб в Сургуте
В Сургуте (ХМАО) в салоне автомобиля на улице Первопроходцев обнаружили тело 64-летнего врача местной подстанции скорой помощи Юрия Преснякова. Об этом сообщил telegram-канал «К-Информ».
Обстоятельства гибели устанавливают правоохранительные органы. В комментариях горожане выражают соболезнования семье и близким, отмечая профессионализм Преснякова и его человеческие качества.
Юрий Пресняков много лет работал в службе скорой помощи и, по словам жителей, спас не одну жизнь. В частности, в 2023 году он вместе с коллегой почти 40 минут проводил реанимационные мероприятия 68-летнему мужчине в состоянии клинической смерти, после чего удалось восстановить сердечную деятельность и доставить пациента в больницу.
