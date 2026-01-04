Возвращавший пациентов с того света знаменитый врач погиб в Сургуте

04 января 2026, 18:15

В Сургуте погиб знаменитый врач, его тело нашли в машине с ножевым ранением

Фото: istockphoto/blinow61

В Сургуте (ХМАО) в салоне автомобиля на улице Первопроходцев обнаружили тело 64-летнего врача местной подстанции скорой помощи Юрия Преснякова. Об этом сообщил telegram-канал «К-Информ».