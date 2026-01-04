Взрыв газа произошел еще в одном российском городе

04 января 2026, 18:30

Пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне

Фото: iStock/Nataliya Rodina

В городе Шали Чеченской Республики произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.