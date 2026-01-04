Взрыв газа произошел еще в одном российском городе
В городе Шали Чеченской Республики произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его данным, всего пострадали пять человек, из которых трое взрослых и двое детей. Всех госпитализировали в медучреждения Грозного. Информация об их состоянии пока не приводится. Другие подробности так же уточняются.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве газа и впоследствии пожаре в жилом многоквартирном доме на улице Ильича в Первоуральске. Сейчас все они находятся в больнице под наблюдением врачей.
Предварительно, инцидент не связан с криминалом. По словам начальника пресс-службы свердловского главка МЧС Валерия Горелых, причиной ЧП, вероятнее всего, стало нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.
