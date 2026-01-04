Достижения.рф

Взрыв газа произошел еще в одном российском городе

Пять человек пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне
В городе Шали Чеченской Республики произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.



По его данным, всего пострадали пять человек, из которых трое взрослых и двое детей. Всех госпитализировали в медучреждения Грозного. Информация об их состоянии пока не приводится. Другие подробности так ​же уточняются.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при взрыве газа и впоследствии пожаре в жилом многоквартирном доме на улице Ильича в Первоуральске. Сейчас все они находятся в больнице под наблюдением врачей.

Предварительно, инцидент не связан с криминалом. По словам начальника пресс-службы свердловского главка МЧС Валерия Горелых, причиной ЧП, вероятнее всего, стало нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.

