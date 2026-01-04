В центре Москвы загорелся автомобиль
В центре Москвы загорелся автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел во дворе дома № 19 на Тверской улице. На место прибыли городские оперативные службы. Информации о пострадавших пока нет. В настоящее время точные причины и обстоятельства происшествия выясняются.
В ведомстве отметили, что движение транспорта в районе ЧП затруднено на 1,8 километра. Автомобилистов просят заранее планировать поездки и выбирать объездные пути.
По словам очевидца, которые передает сайт РБК, пожар уже потушили. Возгорание началось с капота, взрыв не последовал
