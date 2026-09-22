Достижения.рф

В Якутии со счёта мертвого человека украли деньги для похорон

Двое мужчин украли деньги со счёта мёртвого мужчины в Якутии
Фото: iStock/pamelasphotopoetry

В Республике Саха (Якутия) двое местных жителей похитили со счёта умершего родственника 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс‑службе МВД России по Республике Саха.



Как выяснили в ведомстве, мужчины занимались организацией похорон и в вещах покойного обнаружили его телефон и банковскую карту. Воспользовавшись мобильным приложением банка, каждый из них перевёл себе по 50 тысяч рублей со счёта умершего.

Злоумышленники осознавали, что информация о смерти клиента ещё не поступила в кредитную организацию. Поэтому они успели обналичить похищенные деньги и потратить их на собственные нужды.

Сами подозреваемые пояснили, что рассчитывали остаться незамеченными. Они надеялись, что операция не привлечёт внимания, а кредитные обязательства покойного лягут на других родственников.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0