В Якутии со счёта мертвого человека украли деньги для похорон

22 сентября 2026, 06:59

Двое мужчин украли деньги со счёта мёртвого мужчины в Якутии

Фото: iStock/pamelasphotopoetry

В Республике Саха (Якутия) двое местных жителей похитили со счёта умершего родственника 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс‑службе МВД России по Республике Саха.