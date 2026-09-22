В Якутии со счёта мертвого человека украли деньги для похорон
В Республике Саха (Якутия) двое местных жителей похитили со счёта умершего родственника 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс‑службе МВД России по Республике Саха.
Как выяснили в ведомстве, мужчины занимались организацией похорон и в вещах покойного обнаружили его телефон и банковскую карту. Воспользовавшись мобильным приложением банка, каждый из них перевёл себе по 50 тысяч рублей со счёта умершего.
Злоумышленники осознавали, что информация о смерти клиента ещё не поступила в кредитную организацию. Поэтому они успели обналичить похищенные деньги и потратить их на собственные нужды.
Сами подозреваемые пояснили, что рассчитывали остаться незамеченными. Они надеялись, что операция не привлечёт внимания, а кредитные обязательства покойного лягут на других родственников.
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