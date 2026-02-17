Пассажир шесть раз пырнул ножом попутчика в поезде Санкт-Петербург — Симферополь

17 февраля 2026, 14:15

Прокуратура Петербурга: Пассажир шесть раз пырнул ножом попутчика в поезде

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan

Пассажир поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь, шесть раз ударил ножом своего попутчика. Об этом сообщили в прокуратуре Северной столицы.