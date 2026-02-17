Достижения.рф

Пассажир шесть раз пырнул ножом попутчика в поезде Санкт-Петербург — Симферополь

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan

Пассажир поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь, шесть раз ударил ножом своего попутчика. Об этом сообщили в прокуратуре Северной столицы.



Пострадавший выжил, однако получил тяжкий вред здоровью. Несколько ранений пришлись на жизненно важные органы.

Фото: телеграм/@sztproc

Нападавшему предъявили обвинение в покушении на убийство. Уголовное дело направили в суд.

Ранее жительница Сахалина в День всех влюбленных ударила ножом знакомого во время застолья. По версии следствия, в ночь с 13 на 14 февраля в квартире на улице Нагорной женщина распивала спиртное вместе с 53-летним приятелем. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, который быстро перерос в ссору.
Никита Кротов

