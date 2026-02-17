Пассажир шесть раз пырнул ножом попутчика в поезде Санкт-Петербург — Симферополь
Пассажир поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь, шесть раз ударил ножом своего попутчика. Об этом сообщили в прокуратуре Северной столицы.
Пострадавший выжил, однако получил тяжкий вред здоровью. Несколько ранений пришлись на жизненно важные органы.
Нападавшему предъявили обвинение в покушении на убийство. Уголовное дело направили в суд.
