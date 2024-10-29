Школьник получил пулю в висок на уроке по ОБРЗ

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В Прикамье 15-летний подросток получил ранение из пневматической винтовки в висок во время урока по основам безопасности и защиты родины (ОБЗР). Об этом пишет «Парма новости».
Отмечается, что инцидент произошёл 16 октября в одной из школ региона. Учитель физкультуры в спортивном зале проводила урок для девятиклассников. Она не имела специальной подготовки и оборудования для стрельбы.
В тот день педагог не хотела проводить такой урок, осознавая все риски, но руководство школы настояло. В результате, когда женщина отошла, школьник получил ранение в правый висок. Когда учительница узнала о произошедшем, ей стало плохо.
В школу прибыла скорая помощь, фельдшеры оказали подростку первую помощь. Юношу госпитализировали в реанимацию, а затем на вертолёте доставили в Пермь. Там в отделении нейрохирургии ему провели операцию. Врачи удалили ему осколки повреждённой кости, но не смогли достать пулю. Теперь до конца жизни у парня будет множество ограничений.
После произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности. Учеников школы перевели на дистанционное обучение. В настоящее время рассматриваются две версии произошедшего. По одной из них две школьницы могли одновременно выстрелить из винтовок, а одна из пуль отрикошетила от стены и попала в подростка. По второй версии пулю в школьника выпустил его одноклассник.
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В тот день педагог не хотела проводить такой урок, осознавая все риски, но руководство школы настояло. В результате, когда женщина отошла, школьник получил ранение в правый висок. Когда учительница узнала о произошедшем, ей стало плохо.
В школу прибыла скорая помощь, фельдшеры оказали подростку первую помощь. Юношу госпитализировали в реанимацию, а затем на вертолёте доставили в Пермь. Там в отделении нейрохирургии ему провели операцию. Врачи удалили ему осколки повреждённой кости, но не смогли достать пулю. Теперь до конца жизни у парня будет множество ограничений.
После произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности. Учеников школы перевели на дистанционное обучение. В настоящее время рассматриваются две версии произошедшего. По одной из них две школьницы могли одновременно выстрелить из винтовок, а одна из пуль отрикошетила от стены и попала в подростка. По второй версии пулю в школьника выпустил его одноклассник.
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Анастасия Чинкова