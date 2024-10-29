Подросток угнал автомобиль и изрезал женщину в Омской области

Фото: iStock/blinow61
В Омской области подросток угнал автомобиль «Рено-Флюенс» и изрезал женщину. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что 38-летняя Ольга Н. приехала на Пролетарскую улицу в посёлке Марьяновка, чтобы забрать пассажира. На заднее сиденье автомобиля сел 15-летний подросток, которого женщина сразу узнала, им оказался сын её знакомых.
По данным канала, у юноши в руках была канистра с бензином, от которой исходил резкий запах. Несмотря на просьбы Ольги убрать её в багажник, подросток отказался и в какой-то момент набросился на женщину с острым предметом, нанеся ей несколько порезов на лице и теле.
Ольга смогла вырваться и добежала до ближайшего дома, где ей оказали первую помощь и вызвали экстренные службы.
Тем временем, подросток сел за руль автомобиля и попытался скрыться с места преступления. Однако не справился с управлением и въехал в кювет. После этого юноша был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. Отмечается, что ранее парень уже имел судимость.
В Подмосковье дети заставили мальчика поджечь себе конечности холодным огнем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным канала, у юноши в руках была канистра с бензином, от которой исходил резкий запах. Несмотря на просьбы Ольги убрать её в багажник, подросток отказался и в какой-то момент набросился на женщину с острым предметом, нанеся ей несколько порезов на лице и теле.
Ольга смогла вырваться и добежала до ближайшего дома, где ей оказали первую помощь и вызвали экстренные службы.
Тем временем, подросток сел за руль автомобиля и попытался скрыться с места преступления. Однако не справился с управлением и въехал в кювет. После этого юноша был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. Отмечается, что ранее парень уже имел судимость.
В Подмосковье дети заставили мальчика поджечь себе конечности холодным огнем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова