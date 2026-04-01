Школьник пообщался с ChatGPT и покончил с собой
В Великобритании подросток покончил с собой после ночной переписки с чат-ботом ChatGPT. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Трагедия произошла еще в мае прошлого года. По версии следствия, 16-летний Лука Уокер задавал нейросети вопросы, связанные с темой самоубийства. Он смог обойти протоколы безопасности, заявив, что спрашивает в «исследовательских целях».
Тело школьника обнаружили на железнодорожных путях на следующий день после того, как он получил от бота инструкцию. Полицейский, расследовавший смерть, назвал переписку Луки с ChatGPT «жуткой и тревожной».
В ходе следствия также выяснилось, что юноша подвергался издевательствам в частной школе, что оказало на него глубокое влияние. Родители признались, что не знали о его внутреннем состоянии и проблемах.
В настоящее время ведутся судебные разбирательства по факту гибели школьника. Также поднят вопрос о роли нейросетей и эффективности механизмов защиты пользователей.
