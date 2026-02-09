Школьник попал в больницу после сурового наказания учителя

09 февраля 2026, 07:30

В Таиланде учитель заставил школьника приседать 800 раз из-за домашней работы

Фото: iStock/bodnarchuk

В Таиланде разразился скандал после того, как учитель из провинции Лопбури наказал школьника за неготовую домашнюю работу. Об этом пишет The Thaiger.