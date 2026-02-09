Школьник попал в больницу после сурового наказания учителя
В Таиланде разразился скандал после того, как учитель из провинции Лопбури наказал школьника за неготовую домашнюю работу. Об этом пишет The Thaiger.
Мужчина пожаловался в социальных сетях на жестокие методы педагога, из-за которых его сын оказался в больнице. Мальчику потребовалась медицинская помощь из-за сильной боли в ногах и проблем с почками.
Комиссия по среднему образованию провинции начала расследование после обращения родителей. Проверка подтвердила обвинения против учителя, который заставил ребенка выполнить 800 приседаний. В результате педагог временно отстранен от занятий. Случай вызвал широкий общественный резонанс, и многие обсуждают методы воспитания в школах страны.
Читайте также: