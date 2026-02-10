Школьник пострадал в результате стрельбы в США
В старшей школе города Роквилл (штат Мэриленд, США) один из учащихся получил огнестрельное ранение. Об этом сообщили представители местной полиции в социальной сети.
По данным правоохранительных органов, стрелявший также является учеником. Его задержали в непосредственной близости от здания учебного заведения. Медики оперативно доставили раненого подростка в больницу, где сейчас он находится под наблюдением врачей.
В полиции уточнили, что других пострадавших в результате инцидента нет. По словам правоохранителей, ситуация находится под контролем, а безопасности остальных учащихся ничего не угрожает.
На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Сведения о состоянии госпитализированного школьника уточняются.
