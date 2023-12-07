Стало известно о погибших при стрельбе в гимназии в Брянске

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В результате стрельбы в брянской гимназии погибли два человека, ещё четверо получили ранения. Об этом городская администрация сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что среди погибших может быть и сама восьмиклассница, которая устроила стрельбу. По предварительным данным, она покончила с собой.
В настоящее время здание учебного заведение оцеплено полицией, все ученики были экстренно эвакуированы.
Ранее сообщалось, что ученица 8 класса брянской гимназии №5 принесла огнестрельное оружие своего отца, из которого совершила несколько выстрелов. Сообщение ЧП в учебном заведении поступило в 9:15. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления и выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
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Анастасия Чинкова