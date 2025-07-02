В Совфеде резко ответили диаспорам, которые пытаются диктовать свои правила России

02 июля 2025, 01:40

Сенатор Клишас: Этнические диаспоры не вправе навязывать России свои правила

Фото: iStock/macky_ch

Этнические диаспоры в России не имеют права навязывать государству и гражданам свои правила. В РФ все обязаны жить исключительно по российским законам. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совфедапо конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.





Клишас предупредил, что несогласные с этим принципом продолжат свою жизнь в учреждениях ФСИН.





«Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», — написал он.

