В Совфеде резко ответили диаспорам, которые пытаются диктовать свои правила России
Сенатор Клишас: Этнические диаспоры не вправе навязывать России свои правила
Этнические диаспоры в России не имеют права навязывать государству и гражданам свои правила. В РФ все обязаны жить исключительно по российским законам. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель комитета Совфедапо конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Клишас предупредил, что несогласные с этим принципом продолжат свою жизнь в учреждениях ФСИН.
«Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила. Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен — тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», — написал он.Напомним, что управление СК РФ по Свердловской области задержало в Екатеринбурге участников преступной группировки по делу об убийствах в 2001, 2010 и 2011-м годах. После этого парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву. Делегация расценила действия российских силовиков в отношении подозреваемых как «демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия».
Ранее «Радио 1» уточняло, что десять подозреваемых фигурируют в деле об убийствах в Екатеринбурге.