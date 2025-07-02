«Для меня не может быть иначе»: Дава объяснил, почему не ушел в декрет после рождения их с Краймбрери дочери

02 июля 2025, 05:02

Дава объяснил свое решение работать и не уходить в декрет после рождения дочери

Мари Краймбрери и DAVA/Давид Манукян с ребенком (Фото: Instagram* @marikraimbrery)

Давид Манукян (Дава) объяснил, почему не ушел в декрет после рождения дочери. На премьере фильма «Не одна дома 2» он поделился с изданием «СтарХит» тем, как совмещает долгожданное отцовство с карьерой.





Давид появился на красной дорожке кинотеатра «Синема Парк Мосфильм» вместе с женой, певицей Мари Краймбрери, и с улыбкой говорил о проекте «Не одна дома 2». Мероприятие также посетила исполнительница главной роли Милана Хаметова, которую Дава в свое время вызвался продюсировать.



Давид и Мари сообщали о рождении своего ребенка 19 мая. Изначально счастливый отец ненадолго приостановил карьеру, чтобы поддержать свою любимую жену после появления первенца на свет. Однако вскоре он вернулся к работе. 27 июня «Радио 1» писало о том, как звезда вынужденно оставил Краймбрери с новорожденным ребенком и улетел в Минск по делам.



Мари Краймбрери и DAVA/Давид Манукян (Фото: Instagram* @marikraimbrery)



У многих фанатов в соцсетях возник вопрос, почему Дава не возьмет «паузу» подольше, ведь он обожает свою семью. Отвечая на вопрос «СтарХит» по данной теме, Дава рассказал, что не может бросить работу, так как должен обеспечивать семью. При этом все свое свободное время он с радостью посвящает дочери (ее имя пара пока держит в секрете).





«Представляете, когда мама и папа ищут повод уйти, чтобы быстрее свалить от ребенка. Это ужасно! Тогда возникает вопрос: «Зачем вы заводили его?» (...) Вы не будете гореть тем, чтобы поскорее вернуться домой, расцеловать его, поиграть с ним… (...) Все свободное время, которое у меня есть, я провожу с семьей. Это безусловно, для меня не может быть иначе. Но кормить семью нужно, вы же мне не дадите мне денег. Поэтому я здесь», — пояснил он на премьере.

DAVA/Давид Манукян с ребенком (Фото: Instagram* @marikraimbrery)



«Даже если бы я сейчас стояла здесь просто 100 килограммов, я была бы невероятно счастлива. Потому что ни одно идеальное тело не стоит того счастья, которое появилось сейчас», — подвела итог Краймбрери.