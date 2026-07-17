На переезде в Нижегородской области поезд врезался в грузовик
В Нижегородской области грузовой состав столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Инцидент произошёл на станции Каликино. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на рельсы непосредственно перед приближающимся составом. Машинист локомотива успел задействовать экстренное торможение, однако дистанция оказалась слишком малой, и удара избежать не вышло.
К счастью, люди не пострадали. Из-за аварии график движения нескольких поездов дальнего следования немного сдвинули – время их отправления и прибытия изменилось с учетом задержек.
Ранее «Радио 1» передавало, что в немецком городе Гёттингене из оранжереи Старого ботанического сада похитили клубень одного из самых редких и крупных цветковых растений в мире. Речь идет о титановом ароннике, способном достигать трёхметровой высоты. Во время цветения он источает резкий запах гниющего мяса.
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