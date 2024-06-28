Школьник умер на праздновании выпускного в Брянской области

Фото: IStock/Nastco
17 летний школьник Матвей умер после выпускного в Брянской области, он отмечал праздник с одноклассниками. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале Mash.
Согласно полученной информации, компания встретила рассвет на следующий день после выпускного и решила искупаться в реке Беседь в Красной Горе Брянской области. Матвей плавать не умел, хотел только намочить ноги, но его затянуло на глубину около четырех метров. Друзья не смогли его спасти. Позже тело погибшего обнаружили водолазы.
Сообщается, что у мальчика были большие планы на будущую жизнь. Он прошел курсы волонтеров и вскоре собирался поступать в один из московских университетов.
Одноклассники и работники школы выразили соболезнования родным и близким Матвея.
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Сообщается, что у мальчика были большие планы на будущую жизнь. Он прошел курсы волонтеров и вскоре собирался поступать в один из московских университетов.
Одноклассники и работники школы выразили соболезнования родным и близким Матвея.
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Олег Дикий