Школьник умер в одном из пульмонологических санаториев Ленобласти

Фото: iStock/gorodenkoff

Шестиклассник скончался в одном из пульмонологических санаториев Ленобласти, сообщает РЕН ТВ.



Уточняется, что ребёнок страдал астмой, лечился от недуга четыре года. В какой-то момент мальчику стало тяжело дышать. Он обратился за помощью к дежурным врачам. Медики сделали ингаляцию, но мальчик потерял сознание.

После врач пытался реанимировать больного, но усилия оказались тщетны. Школьник умер.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура проводит проверку.

Анастасия Чубина

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