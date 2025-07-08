Школьник умер в одном из пульмонологических санаториев Ленобласти
Шестиклассник скончался в одном из пульмонологических санаториев Ленобласти, сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что ребёнок страдал астмой, лечился от недуга четыре года. В какой-то момент мальчику стало тяжело дышать. Он обратился за помощью к дежурным врачам. Медики сделали ингаляцию, но мальчик потерял сознание.
После врач пытался реанимировать больного, но усилия оказались тщетны. Школьник умер.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура проводит проверку.
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