В Индонезии восьмиметровый питон целиком проглотил 63-летнего фермера
В Индонезии гигантский питон целиком проглотил 63-летнего фермера. Об этом местное агентство Antara.
Пропажу пожилого Ла Ноти заметили соседи, которые хотели с ним поговорить. Они узнали от родственников, что мужчина ушел на плантации и не вернулся домой. Жители деревни Маджапахит отправились на его поиски. Недалеко от пустой хижины они нашли мотоцикл, а рядом — раздувшегося питона. Восьмиметровую змею поймали и вскрыли, обнаружив в ее желудке останки пропавшего.
Предполагается, что питон напал на мужчину, когда тот кормил цыплят. Безоружный фермер не смог противостоять огромной рептилии.
Тело передали семье для похорон. Местные власти уточнили, что это первый подобный случай в районе. В целом же по стране нападения питонов на людей не редки — особенно в сезон дождей, когда змеи ищут добычу на плантациях.
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