Суды за год вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки

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Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, в 2024 году российские суды вынесли приговоры 1953 лицам за незаконную рыбалку. Об этом пишет РИА Новости.
Из них 44 человека были отправлены в колонии, а остальные понесли наказание в виде штрафов на общую сумму свыше 24 миллионов рублей.
Наказание за незаконную рыбалку, включая ловлю в местах нереста, заповедниках или с использованием запрещенных методов, предусмотрено статьей 256 УК РФ. Важно отметить, что среди осужденных не оказалось ни одной женщины.
В целом, за прошлый год по экологическим преступлениям в России было осуждено 4733 человека, из которых 251 получил реальный срок, а две тысячи — условные наказания. Общая сумма штрафов по всем экологическим преступлениям превысила 127 миллионов рублей.
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Наказание за незаконную рыбалку, включая ловлю в местах нереста, заповедниках или с использованием запрещенных методов, предусмотрено статьей 256 УК РФ. Важно отметить, что среди осужденных не оказалось ни одной женщины.
В целом, за прошлый год по экологическим преступлениям в России было осуждено 4733 человека, из которых 251 получил реальный срок, а две тысячи — условные наказания. Общая сумма штрафов по всем экологическим преступлениям превысила 127 миллионов рублей.
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Дарья Осипова