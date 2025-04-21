Суды за год вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки

Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край для оценки текущей ситуации с природными пожарами. По информации пресс-службы МЧС, министры намерены провести облет наиболее пострадавших районов и проконтролировать работы по тушению огня. Об этом информирует ТАСС.