В Китае более 60 человек получили ранения при обрушении эскалатора на водопаде

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вошли в село Пороз Белгородской области, расположенное в нескольких километрах от российско-украинской границы, и взяли в заложники двух жителей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Что известно об обстановке в регионе на данный момент и где скрываются украинские диверсанты, читайте в материале «Радио 1».