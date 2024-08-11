Фото: iStock/Pornpak Khunatorn
В Китае более 60 человек получили ранения при обрушении эскалатора на водопаде Дэтянь, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
В результате ЧП один человек погиб. В настоящее время один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Уточняется, что всем туристам оказали необходимую помощь. Работа эскалатора, который используется для обзорных экскурсий, была приостановлена. На месте происшествия находятся сотрудники спасательных служб. На данный момент выясняются причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что российский турист трагически погиб на второй день отдыха в Таиланде. Мужчина упал на скутере в канаву с пятиметровой высоты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Курске увеличилось число пострадавших от падения ракеты ВСУ на жилой дом
Вьетнам передал России осужденную за наркотики россиянку
Уличный торговец изнасиловал и ограбил пьяную туристку на курорте Испании
Уточняется, что всем туристам оказали необходимую помощь. Работа эскалатора, который используется для обзорных экскурсий, была приостановлена. На месте происшествия находятся сотрудники спасательных служб. На данный момент выясняются причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что российский турист трагически погиб на второй день отдыха в Таиланде. Мужчина упал на скутере в канаву с пятиметровой высоты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Курске увеличилось число пострадавших от падения ракеты ВСУ на жилой дом
Вьетнам передал России осужденную за наркотики россиянку
Уличный торговец изнасиловал и ограбил пьяную туристку на курорте Испании
Екатерина Коршунова