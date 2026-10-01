Школьника унесло в открытый ливневый коллектор

01 октября 2026, 10:18

В Таиланде 11-летний мальчик погиб в ливневом коллекторе после дождя

Фото: iStock/Prasit Supho

В провинции Сарабури 11-летний школьник погиб после того, как поток воды затянул его в ливневую трубу на затопленной дороге. Об этом сообщает The Thaiger.