Школьника унесло в открытый ливневый коллектор
В провинции Сарабури 11-летний школьник погиб после того, как поток воды затянул его в ливневую трубу на затопленной дороге. Об этом сообщает The Thaiger.
Трагедия произошла 29 сентября. Наттанон возвращался из школы вместе с приятелем, оба ехали на велосипедах. Сильный дождь затопил участок пути, поэтому дети решили пересечь его пешком и перенести транспорт на плечах.
Посреди дороги велосипед мальчика выскользнул и упал в воду. Ребенок попытался достать его, однако течение мгновенно унесло его в открытый коллектор. Друг стал очевидцем происшествия.
Спасатели начали поисковую операцию сразу после вызова. Наттанона обнаружили спустя четыре часа примерно в 200 метрах от входа в трубу. Спасти школьника не удалось.
Жители района выразили возмущение из-за отсутствия крышки на коллекторе и предупреждающих табличек рядом с опасным участком. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
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