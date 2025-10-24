Достижения.рф

В аэропорту Пулково на пассажира напали и во время драки украли сына

В петербургском аэропорту Пулково напали на пассажира и украли его ребёнка. Об инциденте пишет Telegram-канал Baza.



Отмечается, что на Александра напал сожитель его бывшей жены, а сама женщина схватила ребёнка из коляски и скрылась.

По данным источника, мужчина вернулся из Дубая вместе с новой супругой и детьми. Однако между Александром и его бывшей женой продолжается спор об опеке над общим сыном. Ранее комиссия постановила, что ребёнок останется с отцом, однако мать не согласилась с решением и предприняла радикальные действия.

В результате нападения Александр получил побои, а также лишился телефона стоимостью около 100 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию.

Анастасия Чинкова

