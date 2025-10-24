Россиянин отлупил дочь-подростка хлопушкой для ковров из-за непрополотых грядок
Житель Уфы отлупил свою 17-летнюю дочь хлопушкой для ковров за то, что она не прополола грядки в огороде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Отмечается, что девушка отделалась ссадинами.
По данным региональной прокуратуры, такими методами отец регулярно «воспитывал» дочь.
В результате суд назначил ему 200 часов обязательных работ.
Накануне стало известно об истязаниях московской учительницы сожителем-дальнобойщиком. Мужчина регулярно избивал женщину, а в один из дней изнасиловал включённым погружным блендером. Подробнее об инциденте читайте в материале «Радио 1».
