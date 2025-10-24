Россиянин отлупил дочь-подростка хлопушкой для ковров из-за непрополотых грядок

24 октября 2025, 13:50

В Уфе мужчина отлупил 17-летнюю дочь хлопушкой для ковров

Фото: iStock/fizkes

Житель Уфы отлупил свою 17-летнюю дочь хлопушкой для ковров за то, что она не прополола грядки в огороде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.