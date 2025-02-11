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Подростка задержали за планирование нападения на школу в Бурятии

Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

В Бурятии задержали школьника, который планировал нападение на школу. У него нашли схему учебного заведения, где были отмечены точки взрыва и поджога, а также инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова». Об этом пишет Baza.
По данным издания, 15-летнего подростка из посёлка Усть-Баргузин задержали в начале февраля. Силовики обратили внимание на страницу парня в соцсетях, где он размещал посты на тему «Колумбайна»*.

При обыске в квартире школьника полиция обнаружила тетрадь со схемой школы, на которой были выделены точки подрыва и поджога. Там же размещалась и инструкция по изготовлению «коктейля Молотова».



Подростка задержали, однако позже отпустили домой.

Девятиклассника воспитывает мама. Она рассказала следователям, что сына в школе в последнее время буллили. До этого он хорошо учился, однако после того, как над ним начали издеваться, полностью потерял интерес к учебе и перестал общаться со сверстниками.

По ее словам, мальчик рос спокойным и жестокостью не отличался.

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*движение признано террористическим и запрещено в России
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В Турции мать выбросила годовалого ребенка в море
Habertürk: в Турции задержали женщину, выбросившую ребенка в море
11 февраля 2025, 20:01

Фото: iStock/PetruStan

В Турции женщину задержали после того, как она выбросила ребенка в море. Об этом информирует Habertürk.
Инцидент произошел в городе Измир. 30-летняя женщина зашла в море в районе Бенгилер и бросила годовалого мальчика в воду.

Злоумышленницу заметили очевидцы и поспешили достать малыша из воды, после этого пострадавшего передали прибывшим на место врачам.

Уточняется, что ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. На данный момент мать мальчика находится под стражей. Выяснилось, что у нее есть проблемы с психикой. После всех необходимых мероприятий ее доставят в суд.

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Подростка задержали за планирование нападения на школу в Бурятии
#суд
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#мать
#инцидент
#турция
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Жительница Ставрополя задушила четырехмесячную дочь из-за плача
СК подозревает 33-летнюю жительницу Ставрополя в убийстве четырехмесячной дочери
11 февраля 2025, 18:58

Фото: iStock/Dzurag

СК подозревает 33-летнюю жительницу Ставрополя в убийстве своей четырехмесячной дочери. Об этом сообщает СУСК РФ Ставропольского края.
По данным следствия, преступление было совершено вечером 10 февраля текущего года в одном из многоквартирных домов. Уточняется, что подозреваемая была сильно раздражена из-за плача своей четырехмесячной дочери, в результате чего задушила ее подушкой.

В ведомстве отметили, что в правоохранительные органы о случившемся сообщил отец ребенка, который вернулся с работы. Мать убитой девочки задержали. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения.

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Двух человек госпитализировали с отравлением ртутью в НИИ Склифосовского

Школьника задержали за планирование нападения на школу в Бурятии
#преступление
#мать
#отец
#убийство
#младенец
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В Москве два человека отравились пирожками с ртутью
11 февраля 2025, 18:49

Фото: iStock/Remigiusz Gora

В Москве двух человек госпитализировали с отравлением ртутью в НИИ Склифосовского. Предварительно они отравились пирожками с шариками жидкого металла. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, два человека сами приехали в больницу с пирожками, после того, как увидели в них шарики ртути. Там уже вызвали полицию и МЧС.

Сообщается, что обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция выясняет, откуда взялась выпечка, опасная для здоровья, как там оказалась ртуть и другие обстоятельства отравления.

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#госпитализация
#новорождённый
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Заказчицу убийства чиновника Мособлгаза задержала Росгвардия в Москве
11 февраля 2025, 15:09

Фото: iStock/Remigiusz Gora

Попытку заказного убийства пресекли столичные росгвардейцы. Об этом сообщили в Главном Управлении ведомства по Москве. Уточняется, что задержание проходило при содействии СОБР. Силовики предоставили оперативные кадры.
«Установлено, что женщина обратилась в детективное агентство для сбора информации о супруге, с которым находилась в процессе развода. При личной встрече с детективным агентом она попросила найти исполнителя для убийства мужа. Она предложила сотруднику агентства 5 млн рублей за совершение преступления, выплатив аванс в размере 1 млн рублей…» — пояснили в Росгвардии.
В ведомстве также добавили, что задержание произошло после того, как злоумышленница передала оставшиеся деньги детективу.

Ранее стало известно, как жена чиновника Мособлгаза планировала от него избавиться.

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Бывшую участницу «Дома-2» Оксану Аплекаеву изнасиловали после её смерти в морге: показания санитара и странные обстоятельства гибели
11 февраля 2025, 15:00

Оксана Аплекаева (Фото: ВКонтакте @id2194101)

Журналисты раскрыли новые детали громкого дела об убийстве 31-летней звезды телестройки. Сообщается, что над телом Оксаны Аплекаевой, погибшей в 2008 году, произошло надругательство в морге. Подозреваемого задержали, но вскоре отпустили.
Когда и при каких обстоятельствах произошло убийство Оксаны Аплекаевой? Есть ли какие-либо новые доказательства или свидетельства, связанные с этим делом? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Угрозы в интернете и нападение маньяка

В 2008 году мир шоу-бизнеса потрясла трагическая новость о смерти 31-летней Оксаны Аплекаевой, бывшей участницы популярного проекта «Дом-2». В конце августа ее тело было найдено на трассе между Ригой и Москвой, а причины гибели вскоре стали предметом обсуждений и слухов.

Оксана была обнаружена задушенной, это загадочное убийство породило множество версий — от нападения маньяка до действий целой банды злоумышленников. Вдобавок, перед своей смертью девушка получала угрозы в Интернете, что добавляло мрачные оттенки к уже запутанному делу.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Аплекаевой наступила от механической асфиксии. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», правоохранительные органы начали активные поиски ответов на вопросы.

Фото: iStock/Aleksandra Nigmatulina

Детали случившегося

29 августа 2008 года Оксана покинула автомобильный салон, где работала моделью, вместе с молодым человеком, с которым, предположительно, познакомилась на работе. С тех пор о ней не было никаких вестей. Подруга Ольга, с которой она снимала квартиру, забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы. Тело девушки было найдено водителями-дальнобойщиками, но отсутствие документов усложняло процесс опознания. Установить причины смерти удалось лишь спустя неделю.

Шоу помогло ей в жизни

Оксана родилась 12 июня 1977 года в Уфе и училась в финансово-экономической школе. В марте 2005 года она пришла на проект «Дом-2», где провела 75 дней. Позже она отмечала, что участие в реалити-шоу «помогло ей в жизни». Однако никто не мог предсказать, что ее жизнь закончится столь трагично и загадочно, оставив после себя множество вопросов.

Изнасиловали после смерти

Недавно стало известно о шокирующем событии: Аплекаеву изнасиловали после её смерти. Эта информация появилась в Telegram-канале, созданном одним из крупных средств массовой информации. Установлено, что в ходе расследования были обнаружены образцы биоматериала, принадлежащие судмедэксперту Александру, который на тот момент работал в морге Истры.

Фото: iStock/tiero

Правоохранительные органы подняли старые незавершенные дела и провели повторную экспертизу с применением современных технологий. Как сообщают корреспонденты, Александру может грозить ответственность за это преступление. Первоначально его задержали, но потом отпустили.

«Я во всем признался. Против науки не попрешь. Мне пришлось уволиться с работы по собственному желанию. Нового места я не могу найти уже больше трех месяцев», — заявил Александр.

Он подчеркнул, что после этого между ним и женой возникли проблемы в отношениях — она ушла и изменила номер телефона, который у нее был на протяжении более 10 лет.

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