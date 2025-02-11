Подростка задержали за планирование нападения на школу в Бурятии

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В Бурятии задержали школьника, который планировал нападение на школу. У него нашли схему учебного заведения, где были отмечены точки взрыва и поджога, а также инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова». Об этом пишет Baza.
По данным издания, 15-летнего подростка из посёлка Усть-Баргузин задержали в начале февраля. Силовики обратили внимание на страницу парня в соцсетях, где он размещал посты на тему «Колумбайна»*.
При обыске в квартире школьника полиция обнаружила тетрадь со схемой школы, на которой были выделены точки подрыва и поджога. Там же размещалась и инструкция по изготовлению «коктейля Молотова».
Подростка задержали, однако позже отпустили домой.
Девятиклассника воспитывает мама. Она рассказала следователям, что сына в школе в последнее время буллили. До этого он хорошо учился, однако после того, как над ним начали издеваться, полностью потерял интерес к учебе и перестал общаться со сверстниками.
По ее словам, мальчик рос спокойным и жестокостью не отличался.
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*движение признано террористическим и запрещено в России
При обыске в квартире школьника полиция обнаружила тетрадь со схемой школы, на которой были выделены точки подрыва и поджога. Там же размещалась и инструкция по изготовлению «коктейля Молотова».
Подростка задержали, однако позже отпустили домой.
Девятиклассника воспитывает мама. Она рассказала следователям, что сына в школе в последнее время буллили. До этого он хорошо учился, однако после того, как над ним начали издеваться, полностью потерял интерес к учебе и перестал общаться со сверстниками.
По ее словам, мальчик рос спокойным и жестокостью не отличался.
Читайте также:
Тела экс-мэра Самары Тархова и супруги могли растворить в кислоте
Жена чиновника Мособлгаза заказала его детективу за 5 млн рублей, ее задержали
Петербурженка выпала из окна 11-го этажа после жалоб на преследование соседом
*движение признано террористическим и запрещено в России
Элина Позднякова