Жена чиновника Мособлгаза заказала его детективу за 5 млн рублей, ее задержали

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За организацию заказного убийства задержали жену высокопоставленного чиновника Мособлгаза в столице. Как пишет «МК», фигурантка уголовного дела обратилась к детективам, чтобы получить данные о супруге на фоне бракоразводного процесса.
Затем женщина поделилась с детективом своими планами убить мужа за пять миллионов рублей. Сотрудник детективного агентства обратился к полицейским, согласившись на участие в оперативных мероприятиях.
Злоумышленница планировала отравить свою жертву и перевела детективу аванс в миллион рублей. Тот в ответ сообщил, что отрава готова.
Накануне в понедельник, 10 февраля, детектив проинформировал женщину, что убил ее супруга. Когда мужчина получил оставшиеся деньги, ее задержали.
Как добавили следователи, сейчас с задержанной проводят все необходимые мероприятия.
Ранее стало известно, что сделал главврач ЦРБ Дагестана.
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Злоумышленница планировала отравить свою жертву и перевела детективу аванс в миллион рублей. Тот в ответ сообщил, что отрава готова.
Накануне в понедельник, 10 февраля, детектив проинформировал женщину, что убил ее супруга. Когда мужчина получил оставшиеся деньги, ее задержали.
Как добавили следователи, сейчас с задержанной проводят все необходимые мероприятия.
Ранее стало известно, что сделал главврач ЦРБ Дагестана.
Читайте также:
В Томске задержали наркоторговца-иностранца с фальшивым удостоверением «ФССБ»
Ужасного мигранта-насильника со сроком в 40 лет тюрьмы за 159 изнасилований мужчин хочет забрать на родину Индонезия
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Никита Кротов