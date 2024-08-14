Школьникам из Нижнего Новгорода грозит до 10 лет колонии за фейки о ВС РФ

Видео: ГУ МВД РФ по Нижнему Новгороду
До десяти лет колонии за фейки о ВС РФ грозит двум одиннадцатиклассникам из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Telegram-канал регионального ГУ МВД РФ.
Уточняется, что на фигурантов поступило сообщение в октябре прошлого года. Школьная администрация заявила полиции, что в сети есть видео, где два ученика в утвердительной форме распространяют данные порочащего характера о российской армии. Молодых людей задержали, в их домах провели обыски, изъяв технику с доказательствами.
Ранее стало известно, что на жительницу Казани завели уголовное дело. Женщина пожелала мира РФ и Украине. По данным журналистов, ее подозревают в повторной дискредитации ВС РФ.
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