Группа молодых людей избила подростков около московского ТЦ

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Компания молодых людей избила подростков неподалеку от одного из торговых центров в Москве. Следователи вменяют им часть 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на помощника руководителя столичного главка Следственного комитета РФ Юлию Иванову.
«В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны четыре человека, один из них несовершеннолетний. В ходе допроса соучастники признали вину, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, связанной с лишением свободы», — заявила Иванова.По информации следствия 19 января юноши избили несовершеннолетних коло ТЦ на Щелковском шоссе в Москве. Двум пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас из жизни ничего не угрожает.
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