В Подмосковье группа иностранцев избила ветерана СВО

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В подмосковном Чехове компания иностранцев избила участника специальной военной операции. Фигурантов ищут. Об этом сообщает РИА Новости со слов старшего помощника руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
Известно, что 14 января ветеран спецоперации находился в кафе «Вояж» в Чехове. Между ним и группой иностранцев заявлялся конфликт, впоследствии чего мужчину избили.
Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). На данный момент личность избивавших не установлена.
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Алина Юрчак