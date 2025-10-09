Учительница позвонила школьнику голой из душа и попала под суд

09 октября 2025, 09:15

В США педагога привлекли к суду за общение с учеником о встрече для секса

Фото: Istock/golubovy

В штате Кентукки (США) суд привлёк к уголовной ответственности учительницу Кристал Симс. Её обвиняют в том, что она планировала вступить в сексуальную связь с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает телеканал WBKO.