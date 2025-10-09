Учительница позвонила школьнику голой из душа и попала под суд
В штате Кентукки (США) суд привлёк к уголовной ответственности учительницу Кристал Симс. Её обвиняют в том, что она планировала вступить в сексуальную связь с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает телеканал WBKO.
Согласно материалам дела, 30-летняя Симс познакомилась с подростком, когда работала заменяющим преподавателем в его классе. После урока несколько учеников попытались добавиться к ней в Snapchat, но она приняла запрос только от одного из них.
22 августа учительница и школьник начали обсуждать личную встречу, на которой договорились заняться сексом. По версии следствия, их общение началось без видео, но затем педагог позвонила подростку с включённой камерой. На момент звонка женщина находилась в душе и показала ему свою грудь.
Симс подтвердила общение с учеником, но назвала целью встречи его извинения за поведение в классе. Видеозвонок она отрицает. Расследование продолжается.
Читайте также: