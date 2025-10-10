В Петрозаводске пожилой водитель сбил инвалида на пешеходном переходе — видео
В Петрозаводске автомобиль сбил мужчину на инвалидной коляске. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Daily Карелия».
Дорожный инцидент случился днём у дома № 3Б на улице Московской. Женщина сопровождала 56-летнего инвалида и перевозила его через пешеходный переход. В этот момент 74-летний водитель наехал на мужчину.
Уличная камера зафиксировала происшествие. На видео видно, что автомобиль сбивает коляску с человеком на «зебре». От удара мужчина падает на проезжую часть. После этого к нему сразу подбегают водитель и сопровождающая. Позже прибывшие медики забрали пострадавшего.
Ранее сообщалось о трагическом происшествии на юге Москвы, где грузовик сбил мужчину на пешеходном переходе.
Читайте также: