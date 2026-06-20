Школьники подожгли машины на парковке возле ТЦ

20 июня 2026, 15:31

В Петербурге подростки спалили три машины на парковке, их задержали

Фото: istockphoto/GummyBone

Вечером в пятницу неподалёку от ТЦ «Парнас», загорелись несколько автомобилей. В дежурную часть поступил сигнал о том, что к возгоранию причастны подростки, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.