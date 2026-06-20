Школьники подожгли машины на парковке возле ТЦ
Вечером в пятницу неподалёку от ТЦ «Парнас», загорелись несколько автомобилей. В дежурную часть поступил сигнал о том, что к возгоранию причастны подростки, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.
Прибывшие полицейские обнаружили полностью уничтоженный огнём ВАЗ-21074, а также два повреждённых автомобиля — Toyota RAV4 и ВАЗ-21144. В ходе розыска стражи порядка задержали двоих несовершеннолетних — школьников 11 и 12 лет.
Их доставили в отдел вместе с родителями, после опроса отпустили домой. В отношении законных представителей подростков составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Заявлений от владельцев пострадавших машин пока не поступало, общая сумма ущерба уточняется. В ведомстве подчеркнули, что пожар стал результатом хулиганской выходки детей — они подожгли один автомобиль, и пламя перекинулось на соседние.
Расследование продолжается, специалисты устанавливают точную причину возгорания и размер нанесённого ущерба. Владельцы повреждённых машин могут обратиться в полицию с заявлениями для последующего возмещения материального ущерба.
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