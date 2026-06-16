В Туле задержали подозреваемого в поджоге двух банков студента
В Туле задержали молодого человека, которого подозревают в поджоге двух банковских офисов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию, предоставленную оперативными службами.
Возгорания произошли 15 июня на улице Фрунзе и на Красноармейском проспекте в Туле. Пожарные быстро ликвидировали пламя, никто не пострадал. В правоохранительных органах подчеркнули, что пожары, вероятно, носили умышленный характер.
Подозреваемого уже задержали. По предварительным данным, им оказался студент — в настоящий момент парень учится в одном из высших учебных заведений региона. Предполагаемый мотив молодого человека, из-за которого он устроил опасные инциденты, в материале не уточняется.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Новосибирской области будут судить женщину, которая ударила ножом своего сожителя на глазах у несовершеннолетнего. Полученную мужчиной травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
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