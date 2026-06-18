В Приморье двух подростков отдадут под суд за поджог шкафов на железной дороге
В Приморском крае перед судом предстанут двое подростков. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что их обвиняют в поджоге релейного и батарейного шкафов на участке Дальневосточной железной дороги. Об этом сообщает «Лента.ру».
Следствие считает, что в мае 2025 года один из юношей получил предложение поджечь объекты за деньги. После этого он привлек к делу своего приятеля. Куратор обещал заплатить им 80 тысяч рублей. Подростки выполнили задание и сняли весь процесс на телефон. После этого координатор перевел им восемь тысяч рублей. Вскоре молодых людей задержали сотрудники ФСБ. Им вменяют террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
Ранее стало известно, что в Воронежской области вынесли приговор 16-летнему подростку по делу о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. По версии следствия, в мае 2025 года он через переписку вышел на представителей иностранной спецслужбы и за деньги начал готовить подрыв автомобиля российского военного. Юноша забрал из тайника самодельное устройство и взрывчатое вещество, но сотрудники ФСБ вовремя пресекли его действия.
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