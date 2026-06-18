В Приморье двух подростков отдадут под суд за поджог шкафов на железной дороге

18 июня 2026, 07:33

Фото: iStock/Naeblys

В Приморском крае перед судом предстанут двое подростков. В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что их обвиняют в поджоге релейного и батарейного шкафов на участке Дальневосточной железной дороги. Об этом сообщает «Лента.ру».