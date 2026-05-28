В Канаде медведь растерзал бойца MMA из Индии
В Канаде медведь напал на профессионального бойца смешанных единоборств (ММА) из Индии Хришикеша Колота и растерзал его. Об этом сообщает телеканал CBC.
Дикий зверь атаковал 27-летнего спортсмена, когда тот работал техником на урановом руднике в провинции Саскачеван.
Молодой человек переехал из Индии в Канаду три года назад. Он занимался MMA более десяти лет и мечтал выступать в UFC. В июне спортсмен должен был приступить к работе тренером по боксу в Ванкувере.
При этом нападение медведей считается редким явлением в регионе — этот случай стал четвертым. Похороны Колота пройдут на родине.
Ранее сообщалось, что бурая медведица растерзала 35-летнего мужчину в горном массиве Витоша в Болгарии. Это стало первым подобным смертельным нападением в стране за 16 лет.
