В Канаде медведь растерзал бойца MMA из Индии

Фото: iStock/xtrekx

В Канаде медведь напал на профессионального бойца смешанных единоборств (ММА) из Индии Хришикеша Колота и растерзал его. Об этом сообщает телеканал CBC.



Дикий зверь атаковал 27-летнего спортсмена, когда тот работал техником на урановом руднике в провинции Саскачеван.

Молодой человек переехал из Индии в Канаду три года назад. Он занимался MMA более десяти лет и мечтал выступать в UFC. В июне спортсмен должен был приступить к работе тренером по боксу в Ванкувере.

При этом нападение медведей считается редким явлением в регионе — этот случай стал четвертым. Похороны Колота пройдут на родине.

Ранее сообщалось, что бурая медведица растерзала 35-летнего мужчину в горном массиве Витоша в Болгарии. Это стало первым подобным смертельным нападением в стране за 16 лет.

Лидия Пономарева

