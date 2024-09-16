От кисты до импотенции: Как ошибка врача из Краснодара разрушила мечту пациента стать отцом

Фото: iStock/Jose Gonzalez Buenaposada
Весной 2018 года у 41-летнего жителя Краснодарского края Сергея Харьковского обнаружили небольшую кисту в паху, которая не причиняла дискомфорта. Однако врачи настоятельно рекомендовали ее удалить, чтобы предотвратить возможные серьезные осложнения в будущем.
Операция мужчине была проведена в одной из частных клиник Краснодара, но обернулась для Сергея настоящим кошмаром. Подробности читайте в материале «Радио 1».
По рекомендациям он вышел на опытнейшего хирурга, работающего в государственной больнице. Помимо этого, врач подрабатывал в частной клинике. Операция стоила 30 000 рублей и считалась весьма простой.
Позже стало известно, что платные услуги хирург оказывал в одном кабинете с известной Аленой Верди, которая без медицинского диплома в течение четырех лет со скальпелем в руках пыталась принести красоту людям, но результаты были ужасными.
В итоге было возбуждено уголовное дело: женщину обвинили в предоставлении медицинских услуг, которые не соответствовали стандартам безопасности и нанесли серьезный вред здоровью.
В её «послужном списке» оказалось не менее семи пострадавших пациенток, одна из которых скончалась всего через 20 часов после операции.
Сергей не стал задавать вопросов или спорить, так как привык доверять врачам. Он уверенно лег на операционный стол, не испытывая никаких опасений.
В ходе хирургического вмешательства был случайно повреждён крупный сосуд, что добавило дополнительные трудности.
Самое ужасное открылось позжеПосле мучительной операции для Сергея последовала длительная реабилитация, в ходе которой выяснилось, что киста осталась на месте — её так и не удалили.
Помимо этого, ему повредили эректильную функцию мужского органа. Теперь Сергей не может жить полноценной жизнью. Он потерял надежду создать семью и зачать детей.
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Поиск хирургаСергей испугался, что киста может перерасти в рак, поэтому начал искать опытного врача, который смог бы провести операцию.
По рекомендациям он вышел на опытнейшего хирурга, работающего в государственной больнице. Помимо этого, врач подрабатывал в частной клинике. Операция стоила 30 000 рублей и считалась весьма простой.
Позже стало известно, что платные услуги хирург оказывал в одном кабинете с известной Аленой Верди, которая без медицинского диплома в течение четырех лет со скальпелем в руках пыталась принести красоту людям, но результаты были ужасными.
В итоге было возбуждено уголовное дело: женщину обвинили в предоставлении медицинских услуг, которые не соответствовали стандартам безопасности и нанесли серьезный вред здоровью.
В её «послужном списке» оказалось не менее семи пострадавших пациенток, одна из которых скончалась всего через 20 часов после операции.
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Странности на операцииСтранности начались с самого начала. Хирург определил местоположение кисты на глаз и указал другую точку, отличающуюся от предыдущих заключений врачей.
Сергей не стал задавать вопросов или спорить, так как привык доверять врачам. Он уверенно лег на операционный стол, не испытывая никаких опасений.
Фото: iStock/Gumpanat
Проблемы во время вмешательстваОперация началась с неожиданностей, связанных с анестезией: дозу никак не удавалось правильно рассчитать, поэтому обезболивание затянулось.
В ходе хирургического вмешательства был случайно повреждён крупный сосуд, что добавило дополнительные трудности.
Фото: iStock/photovs
Самое ужасное открылось позжеПосле мучительной операции для Сергея последовала длительная реабилитация, в ходе которой выяснилось, что киста осталась на месте — её так и не удалили.
Помимо этого, ему повредили эректильную функцию мужского органа. Теперь Сергей не может жить полноценной жизнью. Он потерял надежду создать семью и зачать детей.
Фото: iStock/Vagengeym_Elena
РасследованиеСледственный комитет России заинтересовался этой чудовищной ситуацией. Ведомство назначило проведение экспертизы, а глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
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Дарья Осипова