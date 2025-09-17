Второй за день ребёнок пропал в Московском регионе

17 сентября 2025, 21:27

В Московском регионе пропал второй за день ребёнок – восьмилетний Глеб Москвин

Фото: iStock/Sinicakover

В Московском регионе зафиксировали второе за день исчезновение ребёнка. Сегодня днём в Зеленограде пропал без вести восьмилетний Глеб Москвин, сообщает Telegram-канал SHOT.