Второй за день ребёнок пропал в Московском регионе
В Московском регионе зафиксировали второе за день исчезновение ребёнка. Сегодня днём в Зеленограде пропал без вести восьмилетний Глеб Москвин, сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, мальчика последний раз видели бегущим в сторону автобусной остановки «Берёзовая аллея». Позже появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых предположительно запечатлён Глеб. В момент исчезновения он был одет в красную футболку с чёрными рукавами и чёрные штаны.
В настоящее время поисками ребёнка занимаются десятки волонтёров. По предварительным данным, мальчик мог уехать в сторону города Химки. Также правоохранители проверяют информацию о возможной причастности украинских мошенников к исчезновению — официального подтверждения пока нет.
Напомним, ранее в Москве пропал ещё один школьник. Как сообщалось, перед этим он общался с неизвестными, которые убедили его перевести крупную сумму денег, разбить телефон и не возвращаться домой, угрожая, что его родителей лишат прав.
Следственные органы проверяют возможную связь между двумя случаями.
Читайте также: