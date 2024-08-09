Школьники заставили мальчика выпить мочу из бутылки в Новосибирске

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В Новосибирске двое ребят заставили выпить шестилетнего мальчика мочу из бутылки. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка, ее слова передает kp.ru.
Инцидент произошел во дворе на улице Забалуева.
Защитила ребенка его 18-летняя сестра, которая проходила мимо детской площадки. Она заметила, что брата обижают мальчики примерно 11-12 лет.
Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением, она хочет, чтобы родителей юных хулиганов привлекли к ответственности.
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«Сын вышел погулять во двор, а два мальчика стали к нему приставать. У них была пластиковая бутылка с мочой, они окружили сына и заставляли его выпить из этой бутылки. Он потом сказал мне: «Мама, я хотел от них отвязаться, поэтому согласился!» — рассказала мама пострадавшего мальчика.
Защитила ребенка его 18-летняя сестра, которая проходила мимо детской площадки. Она заметила, что брата обижают мальчики примерно 11-12 лет.
Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением, она хочет, чтобы родителей юных хулиганов привлекли к ответственности.
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Элина Позднякова