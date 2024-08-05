В Енакиево нашли выброшенного в мусорку возле рынка мертвого младенца

Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко этапировали в Москву, где Басманный районный суд отправил его в СИЗО. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС. Статью, по которой подозревают заместителя, собеседник не назвал.