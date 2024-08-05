В Енакиево нашли выброшенного в мусорку возле рынка мертвого младенца

Фото: IStock/Miravision
В Енакиево ДНР нашли мертвого младенца, выброшенного в мусорку возле рынка. Об этом сообщает тг-канал Mash на Донбассе. По предварительным данным, тело малыша выбросила мать.
По информации издания, женщина попала на камеру видеонаблюдения рядом с мусорными контейнерами с синим пакетом в руках, ее задержали. Уточняется, что младенец мог родиться мертвым.
Ранее тг-канал SHOT сообщал, что несколько десятков заложников освободили полицейские из частного элитного рехаба в Подмосковье. Отмечалось, что пациентам морили голодом, не давали пить и всячески издевались — за 100 тысяч рублей в месяц. Согласно информации источника, среди проходивших лечение была даже несовершеннолетняя девочка.
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