В Москве школьники зверски избили сверстницу из-за личной неприязни
На северо-западе Москвы компания подростков напала на 13-летнюю девочку. По предварительной информации, мотивом нападения стала личная неприязнь. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент закончился для пострадавшей госпитализацией. Врачи диагностировали у школьницы травмы и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Состояние девочки сейчас стабилизировалось.
Мать подростка в день произошедшего обратилась в полицию и написала заявление о случившемся. Правоохранительные органы уже начали работу по факту инцидента. Сотрудники полиции составили административные протоколы на родителей подозреваемых подростков.
Ведомство указывает на неисполнение ими родительских обязанностей. Полиция решает вопрос о постановке несовершеннолетних на специальный учёт. СК России возбудил уголовное дело. Следователи квалифицировали действия подростков как хулиганство.
