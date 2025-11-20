В Москве школьники зверски избили сверстницу из-за личной неприязни

20 ноября 2025, 11:24

В Москве возбуждено уголовное дело после избиения 13-летней школьницы

Фото: Istock/chameleonseye

На северо-западе Москвы компания подростков напала на 13-летнюю девочку. По предварительной информации, мотивом нападения стала личная неприязнь. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».