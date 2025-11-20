В Кемерово на остановке обнаружили ребёнка без одежды, который ждал мать

20 ноября 2025, 11:40

В Кемерове прохожие обнаружили ребёнка в нижнем белье на остановке

Фото: Istock/Serjio74

В Кемерове на улице Дегтярёва в районе «Радуги» прохожие увидели маленького мальчика в одном нижнем белье и ботинках.