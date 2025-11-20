В Кемерово на остановке обнаружили ребёнка без одежды, который ждал мать
В Кемерове на улице Дегтярёва в районе «Радуги» прохожие увидели маленького мальчика в одном нижнем белье и ботинках.
Как сообщает «Сiбдепо», ребёнок не принимал помощь, пытался убежать и объяснял, что ждёт на остановке свою маму. Свидетели вызвали полицию, так как решили, что несовершеннолетний находится в опасности. Выяснилось, мальчик лишь на мгновение остался без присмотра и выбежал на улицу в ожидании матери.
Женщина в это время возвращалась с работы и не знала, что сын ждёт её на остановке. На тот момент в Кемерове уже стемнело, а температура воздуха опускалась до -4 градусов. Инцидент разрешился быстро, и ребёнок не пострадал. Никаких мер наказания применять не стали.
