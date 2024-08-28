В Краснодарском крае школьницы издевались над упавшим с коляски инвалидом

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В Гулькевичском районе Краснодарского края полиция начала проверку после публикации видео, на котором группа подростков издевается над инвалидом-колясочником. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Видео было снято самими подростками в станице Скобелевской. На нём видно, как несовершеннолетние оскорбляют и издеваются над мужчиной в инвалидной коляске. Запись была опубликована накануне несколькими Telegram-каналами.
По окончании проверки будет принято процессуальное решение. В случае, если подростки окажутся несовершеннолетними, ответственность может быть возложена на их родителей.
Кроме того, своё расследование проводит региональное управление Следственного комитета Российской Федерации.
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«При проведении проверки полицейские установили личности подростков. В настоящее время решается вопрос об их постановке на профилактический учёт», — отметили в пресс-службе полиции региона.
По окончании проверки будет принято процессуальное решение. В случае, если подростки окажутся несовершеннолетними, ответственность может быть возложена на их родителей.
Кроме того, своё расследование проводит региональное управление Следственного комитета Российской Федерации.
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Мира Полтева