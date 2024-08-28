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В квартире волейболиста-сенатора Тараса Хтея произошел пожар

28 августа 2024, 14:23
Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

Пожар произошёл в квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.


Отмечается, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Восемнадцатилетняя дочка Хтея была одна в квартире в Шмитовском проезде. Для атмосферы она зажгла в своей комнате ароматическую свечу, вышла на кухню на несколько минут, а когда вернулась, то обнаружила, что горящая свеча упала на одежду.

Согласно информации источника, девушка сразу же вызвала спасателей, а сама покинула квартиру. Пожар на площади 10 квадратов удалось оперативно потушить. Уточняется, что никто не пострадал.

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#происшествия
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#квартира
#москва
В Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после одной просьбы
В Москве таксист-мигрант атаковал пассажирку после просьбы не смотреть видео
28 августа 2024, 14:09

Фото: istockphoto/Apriori1

В Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после просьбы не смотреть видео. Об этом информирует портал «Регнум».
Инцидент произошёл 26 августа на скоростной Северо-Восточной хорде в Москве. Дарья Д., художник по костюмам театра и кино, ехала в Люберцы на такси Uber. В какой-то момент она заметила, что водитель сидит в наушниках и смотрит видео на телефоне. Поскольку Дарья уже дважды попадала в аварии на такси, она попросила водителя сосредоточиться на дороге и убрать смартфон.

24-летний Фаридун Мадалиев был недоволен сделанным ему замечанием. Девушка утверждает, что он начал кричать, а затем обвинил её в грубости. По его словам, она не имела права делать замечания водителю.

«Я ему объяснила, что в мае два раза попадала в аварии на такси, до сих пор лечу последствия. Он сказал: «Рад за вас», называл меня нацисткой и фашисткой — с чего, не знаю, я ни полслова не сказала про его национальность. Потом начал угрожать. Я сидела сзади, он пытался до меня дотянуться, и это всё на скоростной магистрали», — рассказала она.

Она рассказала, что он начал притормаживать прямо посреди дороги. Девушка испугалась за свою жизнь и выбежала из машины. Фаридун побежал вслед за ней, однако потом вернулся к автомобилю. Дарья позвонила в Uber, но там ей не помогли. По словам службы поддержки, если аварии нет, проблема их не касается. Они отказались вернуть деньги и выслать новую машину.

Дарья оказалась в сложной ситуации из-за последствий тяжелого перелома ноги. Она не могла пересечь восемь полос, идти вдоль трассы или взбираться на насыпь железной дороги. Женщина обратилась в полицию, но помощь пришла не сразу.

Ситуацию посчитали не экстренной, поэтому полицейские прибыли на место только через час после третьего обращения. Женщина написала заявление по факту инцидента с таксистом. По данным портала, мужчина и раньше попадал в скандальные ситуации.

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В Краснодарском крае школьницы издевались над упавшим с коляски инвалидом
28 августа 2024, 13:30

Фото: istockphoto / blinow61

В Гулькевичском районе Краснодарского края полиция начала проверку после публикации видео, на котором группа подростков издевается над инвалидом-колясочником. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Видео было снято самими подростками в станице Скобелевской. На нём видно, как несовершеннолетние оскорбляют и издеваются над мужчиной в инвалидной коляске. Запись была опубликована накануне несколькими Telegram-каналами.

«При проведении проверки полицейские установили личности подростков. В настоящее время решается вопрос об их постановке на профилактический учёт», — отметили в пресс-службе полиции региона.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение. В случае, если подростки окажутся несовершеннолетними, ответственность может быть возложена на их родителей.

Кроме того, своё расследование проводит региональное управление Следственного комитета Российской Федерации.

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Задержанные за подготовку теракта в Ингушетии являются сторонниками ИГ*
28 августа 2024, 13:11

Фото: iStock/zabelin

Задержанные за подготовку в Ингушетии нападения на церковь в Сунже и диверсий против правоохранителей являются сторонниками террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Уточняется, что при обыске у шести подозреваемых были обнаружены взрывные устройства, оружие, а также символика террористической организации. Правоохранители продолжают выполнять ряд следственных действий.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ России остановила ряд терактов, нацеленных на правоохранителей и религиозные объекты в городе Назрань и селе Кантышево в Республике Ингушетия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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*Террористическая группировка, Запрещенная в России.
#оружие
#уголовное фсб
#теракт
#преступники
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Замначальнику отдела обеспечения спецназа Росгвардии продлили арест
28 августа 2024, 11:44

Фото: istockphoto / Zolnierek

Заместитель начальника отдела обеспечения спецназа Росгвардии Сергей Зуев, который был арестован за взяточничество, продлил срок своего ареста до 25 ноября. Об этом сообщили РИА Новости.
«Зуев сотрудничает со следствием и заключил досудебное соглашение. В связи с этим он обратился с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест. Однако Басманный суд города Москвы отклонил эту просьбу и продлил срок ареста», — поделились в издании.

Зуев был задержан в конце прошлого года по подозрению в получении крупной и особо крупной взятки.

Он занимал должность заместителя начальника отдела жилищного и бытового обеспечения Центра специального назначения сил оперативного реагирования Росгвардии.

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#суд
#арест
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Мигранта депортировали из России из-за положительного ВИЧ-статуса
28 августа 2024, 11:26

Фото: istockphoto / vichinterlang

Санкт-Петербурге суд принял решение о выдворении из России гражданина Узбекистана, который является носителем ВИЧ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда города, сообщили в Лента.ру.
Медики признали иностранца «эпидемиологически безопасным».

«Мужчина узнал о своем заболевании в 2017 году в Санкт-Петербурге. В 2018 год суд признал его пребывание в России нежелательным из-за незакрытой судимости. В июле 2022 года его не пустили на рейс из Душанбе в Петербург», - поделились в ведомстве.

Иностранец подал в суд на решение о нежелательности пребывания, но его жалоба была отклонена. Судья посчитала наличие семьи в Узбекистане достаточным основанием для депортации.

Ранее сообщалось о случае, когда семью юного мигранта высылают из России после того, как подросток в Барнауле получил удар в лицо.

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ФСБ сообщила о предотвращении в Ингушетии серии терактов
28 августа 2024, 10:14

Фото: iStock/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности Российской Федерации остановила ряд терактов, нацеленных на правоохранителей и религиозные объекты в городе Назрань и селе Кантышево в Республике Ингушетия, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.
Серия преступлений террористической направленности была предотвращена во взаимодействии с СК и МВД России.

«Выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан РФ, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что они собирались совершить теракты и диверсии против сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов один из которых — церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.

У них были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий, символика террористической организации, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств, а также самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

Следственное управление СК России по Республике Ингушетия возбудило уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Задержанные дали признательные показания.

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Появилось видео последствий удара ВСУ по нефтебазе под Ростовом
28 августа 2024, 10:14

Фото: iStock/irene_rebrova

Появились кадры последствий удара ВСУ по нефтебазе в Ростовской области. Редакция «Радио 1» публикует видео с места происшествия.
На опубликованном ролике можно заметить густой столб черного дыма и полыхающий огонь. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

Уточняется, что пожар возник рядом с поселком Молодежный около 3 часов ночи. На территорию упали два украинских дрона, в результате чего огонь охватил три цистерны.

В настоящее время осуществляется комплекс необходимых мероприятий для ликвидации пожара и устранения последствий. В результате происшествия никто не пострадал.

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В Приморье произошла драка мигрантов с жителями из-за замечания
28 августа 2024, 09:42

Фото: istockphoto / nito100

В Приморском крае возбудили уголовные дела после массовой драки между мигрантами и местными жителями. Об этом сообщил СУСК РФ по Приморскому краю.
Инцидент произошёл 24 августа 2024 года в подъезде дома на улице Давыдова.

«Местный житель сделал замечание группе иностранцев, которые в состоянии алкогольного опьянения нарушали общественный порядок на улице. Один из иностранцев в ответ толкнул мужчину. После этого между группой мигрантов и местными жителями произошёл конфликт», — поделились в ведомстве.

В результате неустановленные лица из числа иностранных граждан совершили покушение на убийство двух местных жителей. Затем они скрылись на автомобиле.

В настоящий момент проводится проверка и выяснение всех обстоятельств конфликта.

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В Подмосковье поймали рецидивиста, обокравшего шесть квартир
28 августа 2024, 09:15

Фото: istockphoto / nito100

Ранее судимого 39-летнего жителя Орехово-Зуева задержала полиция по подозрению в серии квартирных краж, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник отжимал решётки на окнах квартир на первых этажах многоквартирных домов, проникал туда, забирал ювелирные изделия и деньги и скрывался тем же путём, что пришёл. Таким образом он совершил на территории Московской области шесть краж, общая сумма ущерба составила более миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали, когда он выходил из одного из супермаркетов в Орехово-Зуеве. В квартире задержанного полицейские нашли одежду, в которой мужчина был в момент совершения преступлений, а также часть украденных ювелирных изделий, коллекционные монеты и иконы.

Сейчас полиция выясняет причастность задержанного к другим аналогичным кражам.

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