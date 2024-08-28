В квартире волейболиста-сенатора Тараса Хтея произошел пожар

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Пожар произошёл в квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Восемнадцатилетняя дочка Хтея была одна в квартире в Шмитовском проезде. Для атмосферы она зажгла в своей комнате ароматическую свечу, вышла на кухню на несколько минут, а когда вернулась, то обнаружила, что горящая свеча упала на одежду.
Согласно информации источника, девушка сразу же вызвала спасателей, а сама покинула квартиру. Пожар на площади 10 квадратов удалось оперативно потушить. Уточняется, что никто не пострадал.
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