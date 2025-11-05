Школьнику запретили сесть в самолет до Таиланда из-за детали в паспорте
Меган Лоу из Абердина собиралась отправиться на отдых в Таиланд с двумя детьми. В начале октября семья планировала вылететь на Пхукет, но во время регистрации на рейс авиакомпании Qatar Airways возникла проблема. Об этом сообщает Daily Mail.
Один из сыновей не смог пройти контроль из-за следа от багажной наклейки на странице паспорта.
Лоу пыталась убедить сотрудников разрешить ребенку полететь, но безуспешно. Тогда она обратилась в турагентство TUI, где приобрела тур. Специалисты внимательно изучили паспорт и заявили, что отпечаток не является препятствием для перелета. Они помогли оформить новые билеты с вылетом из соседнего города.
Меган считает, что настоящая причина отказа кроется в овербукинге. По ее мнению, сотрудники просто решили придраться к паспорту сына, так как самолет оказался переполнен.
Читайте также: