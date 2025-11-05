Школьнику запретили сесть в самолет до Таиланда из-за детали в паспорте

05 ноября 2025, 09:33

Daily Mail: Школьнику запретили сесть на рейс до Таиланда из-за следа в паспорте

Фото: iStock/OceanFishing

Меган Лоу из Абердина собиралась отправиться на отдых в Таиланд с двумя детьми. В начале октября семья планировала вылететь на Пхукет, но во время регистрации на рейс авиакомпании Qatar Airways возникла проблема. Об этом сообщает Daily Mail.