Женщина получила посылку с человеческими пальцами и руками

В США женщина получила посылку с человеческими останками
Жительница США получила посылку с человеческими останками. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Все произошло 30 октября в штате Кентукки. Американка заказала доставку медицинских препаратов и принадлежностей. Когда ей привезли посылку, она обнаружила внутри человеческие пальцы и руки. Оказалось, что останки предназначались для практики хирургов, однако курьер перепутал адреса.
«Да, это правдивая история. Она ожидала медицинские принадлежности, но обнаружила в коробке руки и пальцы», — подтвердил коронер Кристиан Каунти Скотт Дэниел.Он также отметил, что их временно переместили в местный морг до возврата отправителю. Расследование проводить не стали, так как останки собирались использовать в образовательных целях, а их транспортировка не нарушала закон.