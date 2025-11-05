Женщина получила посылку с человеческими пальцами и руками

05 ноября 2025, 09:38

В США женщина получила посылку с человеческими останками

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Жительница США получила посылку с человеческими останками. Об этом сообщает телеканал NBC News.





Все произошло 30 октября в штате Кентукки. Американка заказала доставку медицинских препаратов и принадлежностей. Когда ей привезли посылку, она обнаружила внутри человеческие пальцы и руки. Оказалось, что останки предназначались для практики хирургов, однако курьер перепутал адреса.

«Да, это правдивая история. Она ожидала медицинские принадлежности, но обнаружила в коробке руки и пальцы», — подтвердил коронер Кристиан Каунти Скотт Дэниел.