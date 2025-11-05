Установлена судьба россиянина, пропавшего на пляже Найтон в Пхукете
У берегов Пхукета нашли тело 31-летнего Дмитрия Закутского, пропавшего 2 ноября во время купания с друзьями на пляже Найтон. Об это пишет газета The Phuket News.
Сведения о смерти россиянина подтвердили местные спасатели и полицейские. По словам очевидцев, его искали больше суток. Предполагается, что мужчину унесло отбойным течением, и больше он появлялся на поверхности воды. В настоящее время продолжается процедура опознания и выяснение всех обстоятельств происшествия.
На некоторых туристических сайтах говорится, что отбойные течения остаются основной опасностью на пляжах Пхукета в сезон дождей. Отдыхающим настоятельно рекомендуют купаться только в местах, где есть спасатели и желто-красные флаги.
