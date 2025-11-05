Установлена судьба россиянина, пропавшего на пляже Найтон в Пхукете

05 ноября 2025, 09:22

На Пхукете нашли тело пропавшего во время купания россиянина

Фото: iStock/ArtRachen01

У берегов Пхукета нашли тело 31-летнего Дмитрия Закутского, пропавшего 2 ноября во время купания с друзьями на пляже Найтон. Об это пишет газета The Phuket News.