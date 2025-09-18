Школьница из Дагестана спасла упавшего под лед ребенка

18 сентября 2025, 21:58

Mash: Восьмилетняя школьница Залма спасла упавшего под лед мальчика в Дагестане

Фото: istockphoto/tatyana_tomsickova

Российская школьница вытащила из-под льда упавшего мальчика. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.