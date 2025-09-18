Школьница из Дагестана спасла упавшего под лед ребенка
Российская школьница вытащила из-под льда упавшего мальчика. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
По сведениям издания, восьмилетняя Залма из Хунзахского района Дагестана гуляла у озера с сестрой, когда семилетний сосед, пришедший с санками, встал на тонкий лёд и провалился. Самостоятельно выбраться он не смог — Залма кинулась на помощь и вытащила ребёнка.
За храбрость девочке вручили грамоту от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Когда произошел инцидент не уточняется.
Ранее в сентябре в России спасли девочку‑«дюймовочку». Малышка, родившаяся с весом 920 граммов, почти три месяца находилась в Областном перинатальном центре Александро‑Мариинской больницы Астрахани, где врачи вместе с матерью боролись за её жизнь и здоровье.
