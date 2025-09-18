Достижения.рф

Военный врач рассказал о спасшем бойца СВО чуде

Военный врач Бабиев: солдат СВО ожил почти через час после остановки сердца
Фото: istockphoto/Gumpanat

Военнослужащий СВО, доставленный в реанимацию без ноги и с остановкой сердца, ожил через 52 минуты. Об этом пишет военблогер Сергей Колясников в Telegram со ссылкой на врача Александра Бабиева.



По словам военного медика, при поступлении у бойца была критическая кровопотеря, и сердце не сокращалось уже семь минут. Врачи перелили всю имевшуюся донорскую кровь нужной группы и предприняли непрерывную реанимацию.

Они по очереди делали массаж сердца, меняясь каждые пять минут, и не прекращали попыток даже после более получаса безуспешных усилий. На 52-й минуте после остановки сердцебиение восстановилось, состояние пациента удалось стабилизировать.

«Таких чудес я не помню. Хотя я работаю уже более 27 лет», — сказал Бабиев.

Читайте также:

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0