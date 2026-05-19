Школьница из Москвы 1,5 года изображала смертельную болезнь по одной причине
В Москве 14-летняя школьница на протяжении полутора лет симулировала тяжелое заболевание, чтобы избежать посещения занятий. Девочка намеренно наносила себе травмы и имитировала кровотечения, вводя в заблуждение родителей и врачей, пишет телеграм-канал Mash.
Мать несовершеннолетней фиксировала у дочери выделения крови из носа, ушей и матки. Семья неоднократно обращалась к специалистам, однако после череды обследований медики не находили отклонений в здоровье подростка.
Родители заподозрили неладное, заметив закономерность. «Приступы» случались исключительно в учебное время и прекращались на каникулах. Выяснилось, что школьница сама причиняла себе вред, не желая ходить на уроки.
Врачи предположили у девочки синдром Мюнхгаузена — психическое расстройство, при котором человек искусственно вызывает симптомы болезни, чтобы получить сочувствие и заботу. Несмотря на произошедшее, учебное заведение не стало отчислять ученицу.