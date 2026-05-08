Школьница-дебоширка оттаскала продавца за волосы после неудачной попытки вынести вещи
В Санкт-Петербурге на Парнасе школьница набросилась на продавца и оттаскала ее за волосы. Инцидент попал на видео, опубликованное 78.ru.
На кадрах видно, как две ученицы ходят по торговому залу, а сотрудница магазина наблюдает за ними. Девочки попытались вынести вещи, не заплатив, но продавец преградила им путь. В ответ одна из школьниц избила женщину и вцепилась ей в волосы. Полиция ведет поиск родителей несовершеннолетних нарушительниц.
Ранее сообщалось о похожем случае в Уфе. Там подростки с битой и перцовым баллончиком напали на семью. Они распылили газ в лицо женщине и ее мужу, ударили дочь битой, а еще одному мужчине нанесли удар бутылкой.
Хулиганов задержали.
